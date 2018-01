Inscrições para processo seletivo da Fei vão até dia 30

Quem quiser tentar uma vaga nos cursos de Engenharia, Ciência da Computação e Administração para o ano que vem tem mais uma chance. As incrições para o processo seletivo do Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana) vão até o dia 30 deste mês. Depois, a espera vai ser pequena. As provas já estão agendadas para as manhãs dos dias 3 e 4 de dezembro, entre 8h30 e 12h30.

Os estudantes interessados podem fazer suas inscrições pela intenet, pagando uma taxa de R$ 50, ou indo a uma das secretarias dos campi (SBC e São Paulo), desembolsando, então, R$ 60. Os que forem a um campus da instituição devem estar atentos ao horário. As inscrições serão realizadas de 9 às 20h30. Deve-se levar cópia da carteira de identidade e RG original para conferência, número de inscrição e ano de realização do ENEM – para quem quiser que sua pontuação no exame seja usada -, taxa de inscrição paga em qualquer agência bancária (os boletos são gerados nas próprias secretarias), e preeencher o formulário que pode ser encontrado no próprio local.

Já os que preferirem se inscrever sem sair de casa podem encontrar a ficha de inscrição, com espaço para indicação dos dados do Enem, na internet, no site da Fei. Depois, é só gerar o boleto e fazer o pagamento em qualquer banco. Mas é bom ficar atento ao comprovante de inscrição, que só pode ser impresso dois dias úteis após a data de quitação da taxa.

As habilitações de Engenharia disponíveis na Fei (todas no campos SBC) são Automação e Controle; Civil; Elétrica com ênfase em Eletrônica, em Computadores e em Telecomunicações; Materiais; Mecânica; Mecânica com ênfase em Automobilística; Produção, Química e Têxtil (no período diurno, com duração de cinco anos), e Elétrica, com ênfase em Eletrônica e em Telecomunicações; Mecânica; Mecânica com ênfase em Automobilística e Produção (no período noturno, com duração de seis anos). Ao todo, são 1296 vagas para a área.

Enquanto isso, Ciência da Computação (também em SBC) tem 80 vagas para aulas à noite e dura quatro anos. Já Administração, única lecionada tanto em SBC quanto em São Paulo, oferece 640 vagas no total, entre matutino e noturno, com duração de quatro anos.

Apenas os alunos que se inscreverem para estudar Administração no campus de São Paulo farão as provas neste local. Os demais devem se encaminhar para o campus SBC, conforme orientação da Fei. As provas do Processo Seletivo, exceto a Redação, serão de múltipla escolha. As questões erradas não anulam as corretas e algumas matérias variam de acordo com a área de conhecimento do curso desejado. O resultado sai dia 8 de dezembro.

Serviço:

Inscrições para processo seletivo 2012/1 da Fei:

Data: Até dia 30 de novembro

Valor: R$ 50 pela internet e R$ 60 nas secretarias dos campi

Endereço:

Campus SBC – Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3.972, Assunção

Campus São Paulo – Rua Tamandaré, 688, Liberdade

Provas: Dias 3 e 4 de dezembro, entre 8h30 e 12h30.