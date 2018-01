Inep muda 3 locais de prova do Enem em Manaus

* Por Liége Albuquerque, Especial para o Estado

MANAUS – O Inep mudou três locais de prova do Enem em Manaus porque as escolas originais foram destelhadas por um temporal na quarta-feira. Segundo a coordenação regional do exame, todos os alunos foram avisados por e-mail, SMS ou telefonemas.

Aluno do 3º ano do ensino médio, Gabriel Guimarães, de 17 anos, fará o exame pela segunda vez. “Fiz como teste no ano passado e fiquei bastante nervoso, mas desta vez estou tranquilo. Cheguei até mais cedo”, contou. Gabriel estuda na Escola Lato Sensu, que obteve a melhor pontuação nas últimas edições da prova.