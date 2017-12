Inep divulga resultado do Enem; confira

Atualizado às 11h25

BRASÍLIA – O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado nesta quarta-feira, 18, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Confira aqui. Inicialmente, a divulgação estava prevista para quinta-feira, 19.

No site do Enem, os candidatos têm acesso às notas de cada uma das quatro provas – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática – e da Redação, que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As notas do Enem podem ser usadas para disputar vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), bolsas no ensino superior privado pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os candidatos com mais de 18 anos podem ainda usar o Enem para receber a certificação do ensino médio.

Mais de 6 milhões de candidatos fizeram o Enem 2016. Destes, 5,8 milhões realizaram as provas na primeira edição, nos dias 5 e 6 de novembro, e 273 mil na segunda edição, que ocorreu em 3 e 4 de dezembro. Outros 53 mil participaram do exame em 13 e 14 de dezembro, datas voltadas para as pessoas privadas de liberdade. /PORTAL BRASIL, COM INFORMAÇÕES DO MEC