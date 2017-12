Inep divulga lista com locais de prova do Enem

O Inep divulgou a lista dos locais em que a prova do Enem será aplicada nos dias 3 e 4 de outubro.

Serão 113.857 salas de 10.385 diferentes escolas, em todas as unidades da federação. São Paulo é o estado com maior número de locais de prova, 1.851 e Roraima é o estado com o menor número de instituições onde o Enem será aplicado: 38.

A intenção é que as administrações locais e empresas de transporte coletivo se organizem para garantir a presença dos estudantes.

Veja a lista aqui.