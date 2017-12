Inep ameaça comunicar à Polícia Federal atos de jornalista e twitteiros

“Repórter do JC.Com pode ser processado. Cometeu ato ilícito ao atentar contra as regras do certame”, diz o perfil do Inep no Twitter.

A página do MEC adverte contra os alunos que twittaram durante a prova: “Alunos q já “dançaram” no Enem tentam tumultuar com msgs nas redes sociais. Estão sendo monitorados e acompanhados. Inep pode processá-los.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Estadão.Edu apurou, o Inep estuda a hipótese de comunicar as ações do jornalista e dos alunos à Polícia Federal.