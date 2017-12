No índice geral de cursos divulgado ontem pelo Ministério da Educação (MEC), apenas 21 instituições de ensino superior do País alcançaram nota máxima, o que corresponde a cerca de 1% do total.

O índice é feito anualmente pelo MEC a partir da avaliação dos cursos de graduação e das notas da Capes para os cursos de pós-graduação. Foram avaliadas 2011 universidades e faculdades.

Critérios como desempenho dos alunos no Enade, corpo docente, infra-estrutura e prograna dos cursos são levados em conta na avaliação.

