INDG abre inscrições para programa de estágio

O Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG) está com inscrições abertas para o seu programa de estágios. As inscrições são destinadas a estudantes com previsão de graduação entre julho de 2011 e julho de 2012.

O programa consiste em treinamentos intensivos em sala de aula e a participação em projetos com equipes formadas por outros profissionais experientes. O programa dura, no máximo, dois anos. Ao final do período, o estagiário poderá se tornar um consultor trainee do INDG.

Os pré-requisitos para se candidatar a uma vaga de estagiário do INDG são: elevado rendimento acadêmico, inglês ou espanhol avançado e bons conhecimentos em informática. Os candidatos devem residir nas seguintes cidade: Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou São Paulo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aqueles que forem selecionados pelo programa terão direito à bolsa auxílio, plano de saúde, seguro de vida, vale refeição e vale transporte. Os interessados podem se inscrever por meio do site da empresa, até o dia 29 de agosto.