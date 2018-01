Indefinições sobre o Enem – parte 2

Várias definições importantes sobre o novo Enem dependem da licitação. Uma delas é a identificação dos candidatos pela impressão digital. Ela seria feita com uma fita, que viria colada na folha de prova. Se depender do presidente do Inep, o recurso será usado, para checagem em caso de denúncia ou suspeita.

“Chegamos a analisar a possibilidade de fazer a checagem da identidade pela caligrafia. O aluno faria um texto, que ficaria arquivado. Mas já descartamos isso porque todo o processo de inscrição será pela internet”, diz Reynaldo Fernandes.