Incrições para Unicamp se encerram hoje

A Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, encerra hoje as inscrições para o seu processo seletivo.

Quem quiser disputar uma das 3.444 vagas deve correr – a taxa de inscrição, de R$ 115, também deve ser paga hoje.

A Comissão de Vestibular da Unicamp, Comvest, informa que caso o estudante tenha dificuldade em fazer o pagamento em agências bancárias, poderá efetuá-lo em lotéricas, agências dos Correios, nos terminais de autoatendimento ou pela internet.

Enem

Devido ao adiamento da aplicação do Enem por parte do MEC, a Comvest informa que poderá deixar de considerar o desempenho do aluno no exame como parte da nota na primeira fase do vestibular.

A instituição se baseia no Art. 11 Parág. 2º do edital do Vestibular 2010, que diz que “Só serão utilizadas as notas do Enem, (…), caso o Ministério da Educação (MEC) disponibilize o cadastro e as notas relativas ao Enem 2009 até o dia 30 de novembro de 2009.”

Se os prazos do MEC excederem esse prazo, a Unicamp utilizará apenas a nota obtida pelo candidato no próprio exame da Comvest.

O Vestibular Unicamp 2010 oferece 3.444 vagas em 66 cursos em Campinas e em dois em São José do Rio Preto. No ano passado, foram 49.322 inscritos.

A primeira fase da Unicamp será no dia 15 de novembro.

Mais informações em http://www.comvest.unicamp.br