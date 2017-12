Impressora 3D: maquetes, protótipos e paredes

Uma das coisas mais interessantes com a qual tive contato aqui na Singularity University (SU) foi a impressora 3D, Semelhante a uma impressora normal, o mecanismo produz objetos, levanta paredes – sem a ajuda de mão de obra.

Esse tipo de impressão permite, portanto, desenvolver maquetes e protótipos em plástico a partir de desenhos feitos no CAD, por exemplo.

Essas impressoras já existem há muito tempo, é verdade. O que o pessoal da SU apresentou são formas incríveis e inovadoras de utilizar essa tecnologia.

Atualmente, próteses do corpo humano são caras, demoram para ficar prontas e não ficam lá grande coisa. Scott Summit, da Summit ID, apresentou uma prótese gerada a partir de um escaneamento em três dimensões do membro de uma pessoa que perdeu uma perna.

Ajustes são feitos e o membro é impresso em menos de um dia de trabalho!

Essas próteses impressas podem ser feitas a partir de polímeros simples (plástico) ou modelos mais elaborados de aço inoxidável e pistões para facilitar o movimento.

Agora, pensem em imprimir, literalmente, uma casa!

No curso do ano passado, um dos grupos de alunos apresentou um projeto de construção de casas populares a partir de impressão em 3D link. Atualmente, existe uma empresa, a Contour Crafting Technology, que já está com projetos em fase de testes, cuja pretensão é construir casas – incluindo a parte elétrica e hidráulica – em menos de 24 horas!

Além da rapidez, a construção seria feita com um mínimo de desperdício e custando bem menos que uma casa comum. É uma excelente solução de moradia para vários países que necessitam construir casas dignas a baixo custo.

