Faltou foco no tema ‘formação de professores’

Marcia Savioli é especialista em aperfeiçoamento docente e esteve no debate com o ministro Haddad e o secretário Paulo Renato.

Para ela, a iniciativa do Grupo Estado é louvável, mas a complexidade do tema educação facilita que o assunto principal seja desviado. “A oportunidade demonstra os vários pontos a serem discutidos sobre educação. Tentou-se fechar na formação dos professores, mas como há outros assuntos de interesse geral, o debate acabou perdendo um pouco o foco. É preciso promover espaços de debate como este com mais frequência.”

Miriam Bevilacqua, da Pró-reitoria da Uniban, concorda. “O tema ´formação dos professores´ poderia ter sido mais aprofundado. Falou-se do curso proposto pela Secretaria de São Paulo, mas não tivemos muita informação sobre como ele será feito.”

Ela aponta ainda que esperava escutar mais sobre as ações do MEC quanto tema. “Falou-se das licenciaturas, mas formação de docentes não é só isso. Queria saber qual é a posição do Ministério sobre os cursos complementares, que hoje não são obrigatórios, só fazem os professores que querem”, afirma.