Impasse: ocupação na USP continua

Segundo informações da reitoria da USP, cerca de 25 estudantes aindaocupam o prédio da assistência social da USP, que fica no bloco G do Crusp.

Ontem, ainda segundo a reitoria, os estudantes que ocupam o prédio não fizeram uma assembleia para resolver a situação nem se dispuseram a ouvir a professora Rosa Godoy em relação ao problema.

A reportagem do Estado viu ontem carro da Polícia Militar no câmpus.

Vamos continuar acompanhando a ocupação do prédio aqui no blog do Estadão.edu.