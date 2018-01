Iese lança Program for Management Development para executivos

O Iese Business School e o ISE – Educação Executiva lançaram em São Paulo o Program for Management Development (PMD), que será realizado entre agosto e dezembro deste ano, em São Paulo.

O programa terá um formato voltado a profissionais em busca de trabalhar e estudar ao mesmo tempo.

O PMD é voltado a executivos que dominam uma área funcional, colaboram para a definição de estratégias e garantem a comunicação e implementação dessas ações. O perfil do público-alvo é de executivos com pelo menos oito anos de experiência em gestão de equipes funcionais, aqueles que se preparam para assumir uma posição de direção geral e os recém-nomeados que buscam aprofundar conhecimentos e habilidades.

Os objetivos do PMD desenvolvido pelas duas escolas são: aprimorar a visão integral da empresa e de seu papel como líder, ampliar a capacidade de planejamento estratégico, aprofundar a capacidade de liderança e inovação, orientar ações voltadas à criação de valor e potencializar a implementação e execução de estratégias.

O programa tem a duração de 18 dias, com início em 5 de agosto e término no dia 9 de dezembro, e será realizado sempre às sextas-feiras, no horário das 8h30 às 18h30. As inscrições já estão abertas e mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 11 3284-8577 e do site sobre o ISE .