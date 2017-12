IED abre as portas para os candidatos

O Istituto Europeo di Design (IED) abre suas portas no próximo dia 5 para os candidatos conhecerem os cursos oferecidos pela instituição, além de suas instalações. O ‘Open Day’ do IED acontece ao longo de quase todo o dia, das 13 horas às 20h30.

Haverá uma programação com atividades dirigidas para os candidatos aos cursos de Moda, Design e Artes Visuais. Os futuros alunos poderão participar de um workshop e ainda desenvolver um trabalho criativo com o tema ‘Minha Cidade’. O grupo vencedor desta atividade receberá um desconto de 20% na mensalidade do curso escolhido.

As inscrições devem ser feitas por aqui. Mais informações pelo telefone (11) 3660-8000.