Ibmec/RJ lança novos cursos de pós-graduação

O Ibmec do Rio de Janeiro está com inscrições abertas para quatro novas opções de pós-graduação, com início em agosto de 2012. As novidades são os cursos Master em Gestão de Ativos Financeiros; MBA Executivo em Controladoria; e os CBAs Gestão e Marketing Esportivo e Gestão de Recursos Humanos.

O Master em Gestão de Ativos Financeiros é dirigido a profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos nos principais conceitos e técnicas sobre a gestão especializada de ativos financeiros. O curso será oferecido no Ibmec Centro, com carga horária de 486 horas.

Já o MBA Executivo em Controladoria é voltado para profissionais da área contábil financeira, como controllers, contadores, analistas de mercado, membros de conselhos fiscais e comitês de auditoria. Oferecido no Ibmec Centro, tem carga horária de 526 horas.

Na pós-graduação CBA, as novidades são os cursos de Gestão e Marketing Esportivo, oferecido no Ibmec Barra para profissionais de formação superior variada que buscam conhecimentos acerca da indústria esportiva; e o Gestão de Recursos Humanos, oferecido no Ibmec Centro para quem deseja desenvolver a compreensão estratégica da área de RH. Os cursos CBA têm carga horária de 369 horas.

Para saber mais, acesse www.ibmecrj.br.