HSM Educação promove “HSM Insights” com palestras gratuitas

No mês de julho, a HSM Educação promoverá, em meio ao projeto “HSM Insights”, duas palestras gratuitas. A primeira delas ocorrera no dia 12 de julho e terá como tema central o crowdsourcing. A segunda, no dia 25, será ministrada por Gilberto Guimarães, que abordará a liderança como recurso de gestão e reestruturação de negócios.

Além do programa HSM Insights, a HSM Educação oferece cursos de curta duração. Em julho, o tema oferecido será “Negociação – influência para líderes”, que será ministrado pelo consultor e coordenador de pós-MBA Renato Hirata.

Serviços:

Palestra: Crowdsourcing: um novo modelo de inovação estratégica

Data: 12 de julho, quinta-feira

Horário: das 19 às 20h30

Palestrante: Martha Gabriel, coordenadora de Pós-MBA de Marketing da HSM Educação

Palestra: Liderança para Gestão de mudanças e Reestruturação de Negócios

Data: 25 de julho, quarta-feira

Horário: das 19 às 20h30

Palestrante: Gilberto Guimarães, coordenadora de Pós-MBA de Liderança da HSM Educação

Curso: “Negociação – influência para líderes”

Data: 10,11,12 e 13 de julho, terças e sextas-feiras

Horário: das 19 às 22:45 (15 minutos de intervalo)

Valor: R$ 1.400,00Local: WTC – Av. Nações Unidas, 12.551 – 4º andar – São Paulo.

Para mais informações e inscrições basta entrar em contato pelo telefone (11) 3160-7716 ou pelo site da instituição.