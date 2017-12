HP abre vagas de estágio em São Bernardo do Campo

A HP, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, abriu processo seletivo de estágio para sua área técnica em São Bernardo do Campo (SP). Podem participar estudantes de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia em Análise de Sistemas, com formação prevista para 2013. Cconhecimento avançado em inglês é um pré-requisito.

A empresa oferece bolsa-auxílio, vale-transporte, vale-refeição e assistência médica e odontológica.

Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail patricia_honorato@cieesp.org.br, informando “Estágio na HP” no campo Assunto. O prazo é 10 de setembro.