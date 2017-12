Hospital seleciona oftalmologistas para Fellowship

Até o dia 15 de dezembro, o Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) recebe inscrições para o 3º Programa de Fellowship, que será realizado em 2012. Serão selecionados 14 oftalmologistas para um programa intensivo de aperfeiçoamento científico e tecnológico, com duração de um ano, de soluções na promoção da saúde ocular orientadas para a catarata, cirurgia refrativa, retina e glaucoma. O programa será no HOB, em Brasília. As vagas estão abertas aos médicos de todo o território nacional.

Os médicos podem inscrever-se pelo e-mail centrodeestudos@hobr.com.br. Para este endereço, devem enviar carta de apresentação acompanhada de currículo e cópia do diploma de residência. No campo “assunto” do e-mail, informar: Programa Fellowship HOB 2012 e a especialidade de interesse. Para informações por telefone, ligar para (61) 3224-5480.

Os fellows selecionados acompanharão as atividades dos especialistas das áreas escolhidas, desenvolverão trabalhos científicos e participarão da rotina do HOB e da Fundação Regional de Assistência Oftalmológica (FRAO). Os profissionais receberão, durante o período do Fellowship, um valor mensal referente à ajuda de custo, e, ao final do período, o HOB entregará o certificado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os requisitos para os candidatos são a formação em medicina e a conclusão da residência.