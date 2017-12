Hora de relaxar

* Por Gerson Monteiro, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – Depois da maratona para muitos vestibulandos que disputam vagas em faculdades de todo país, hoje é dia de dormir e descansar. Pelo menos para os que já encerraram as provas. Eusébio Souza, de 18 anos, quer Economia e, na semana que vem, ainda fará a segunda fase da Unicamp. Ele acredita que o último dia da Fuvest foi o mais difícil de todos. Focado em exatas. ele sentiu dificuldades na prova de história. “Agora é Unicamp”, diz o estudante que ainda terá que estudar por mais alguns dias.

Caso diferente do novo calouro do curso de Direito do Mackenzie, Jorge Nader Sobrinho, que sentiu dificuldades nas questões de geografia espacial. “Agora quero relaxar. Devo ter garantido a minha vaga nos dois primeiros dias. Mas, se não der, eu vou para o Mack”, diz o estudante com expressão de alívio.

Sem expectativas, Danilo Hirota, candidato de Oceonografia, aguarda o resultado do Sisu para a disputa por uma vaga na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). “Se eu não passar, faço mais um ano de cursinho”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de um ano de curso, João Vitor Macarini vai dispensar o cursinho e se preparar em casa. “Marketing não é tão concorrido. Vamos aguardar o resultado”, disse o estudante, um dos últimos a deixar o colégio Nossa Senhora Aparecida, em São José dos Campos.

A mineira Natália Costa Ribeiro, que, antes da prova, preferiu ficar isolada ao lado do portão, saiu tagarela do exame, fazendo planos para estudar Direito e curtir as festas da faculdade. “Você tem cara de rock”, disse a estudante apontando para a treineira Izabella Andreoni, que vai disputar Direito na Fuvest 2013. “Serei sua bixete”, brincou a treineira.