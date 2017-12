Hora de diminuir o ritmo

“Consegui estudar bastante e manter o ritmo das outras semanas, mesmo tendo aproveitado o fim de semana passado para acampar com os amigos em Vargem Grande. Segui a dica dos professores do cursinho, que sugeriram que a gente usasse o adiamento do Enem para descansar. Mesmo assim, no domingo à noite, quando cheguei em casa, estudei um pouco.

Quanto à prova do Enem, estou bem tranquilo. Acho que estou preparado. Meu objetivo agora é conseguir me adaptar aos horários, que estão cada vez mais corridos. E também focar na revisão de matérias como matemática, física e química. Pretendo montar um caderninho de fórmulas e resolver de novo alguns exercícios já feitos, para tirar as dúvidas.

Estou pensando em refazer a prova da Fuvest em casa. No meio do ano, quando respondi às questões sozinho, quase consegui atingir a nota de corte. Quero ver se, desta vez, eu melhoro ainda mais o meu resultado. Além disso, preciso ler os livros para o vestibular da Federal de Viçosa, que vou prestar. E vou participar do simulado da Unicamp, no cursinho. É mais como um treinamento porque não vou tentar Unicamp. Estou me concentrando no Fuvestão, que é um simulado preparado pelo cursinho com a intenção de ser mais difícil do que as provas da Fuvest geralmente são. Assim a gente fica mais confiante.

Este fim de semana pretendo ir acampar de novo. Até agora não parei. Estava estudando aos sábados e domingos também. Quero descansar agora para retomar depois. A gente aprende muita coisa em pouco tempo, e muitos temas para mim são novos, enquanto que, para alguns colegas, é apenas revisão. Eu acredito que posso ter começado entre os mais fracos, mas vou sair o melhor.”