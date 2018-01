Homenagem na USP marca uma semana da morte de estudante da FEA

Familiares e amigos de Felipe Ramos de Paiva realizaram no início da noite desta quarta-feira um ato em memória dos sete dias da morte do estudante. A homenagem, com velas e balões, aconteceu na Praça do Relógio, na Cidade Universitária da USP, e contou com a presença da família de Felipe.

Os organizadores da homenagem estenderam o convite não só aos alunos da FEA, mas de toda a USP e pediram que todos comparecessem vestindo a cor branca. Foram lidos textos escritos pelo jovem, seguidos por um minuto de silêncio.

“Teremos uma história de amor sem fim, pois se a vida é um cubo de gelo ao Sol, quando se evaporar minha última gota, me juntarei a ela em seu ciclo infinito. Para ela, o agora é sempre.”, diz o trecho de um texto escrito recentemente pelo estudante.

Aluno de Ciências Atuariais na FEA, Felipe, de 24 anos, foi assassinado na noite da última quarta-feira em um estacionamento da faculdade.