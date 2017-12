Hoje é dia de conferir a correção das provas

* Por Lorena Amazonas, especial para o Estadão.edu

SÃO PAULO – No fim da tarde de hoje, ao final da última prova da 2ª fase da Fuvest, irão encarar a correção comentadas das questões divulgada pelos cursinhos. Para evitar o nervosismo e o estresse, muito candidatos evitaram olhar as respostas antes do fim de todas as provas. “Ver a correção é suicídio”, afirma Renan de Souza Ferreira, de 21 anos, candidato à Ciência da Computação.

Felipe Policisse, de 19 anos, conta que nos dois primeiros dias de provas foi para casa conversar com amigos na internet e tentar ao máximo não lembrar da Fuvest. “A gente tanta relaxar e descansar, mas não dá”, conta o aluno co cursinho Etapa que tenta uma vaga em Ciências Sociais. Felipe garante que hoje irá pra casa olhar as três provas.

Já Francisco Cardoso, de 19 anos, decidiu que não irá conferir nenhuma questão. “Vou esperar o resultado. Não gosto de conferir, só aumenta o nervosismo”, afirma o vestibulando de Geografia.