High school como nos filmes

* Por Lorena Amazonas, especial para Estadão.edu

Vitória Berno estuda inglês desde os 5 anos. “Quando entrei na escola, eles tinha um convênio com uma escola de inglês e minha mãe me matriculou lá.” Agora com 15 anos, aluna do 2º ano do ensino médio no Colégio Objetivo Cantareira, ela se prepara para viver uma experiência diferente: terminar o ano letivo em uma high school americana. “Meus pais sempre me incentivaram a fazer isso.” Ela ainda não sabe em qual cidade vai morar nos EUA – a escolha ficará a cargo de uma empresa de intercâmbio. “Só sei que vou estudar em escola pública. Quero ter o orgulho de colocar inglês fluente em meu currículo. Enquanto estiver lá, vou viver como os americanos.”

– Correndo atrás do inglês

– Veja os motivos de outros 10 brasileiros para estudar a língua