Representantes de universidades dos EUA vêm a SP no dia 6

SÃO PAULO – Representantes da Universidade de Harvard e de outras quatro grandes instituições americanas (Stanford, Duke, Penn e Georgetown) estarão em São Paulo no dia 6 de maio para falar sobre o processo seletivo na graduação dessas universidades.

O evento ocorrerá das 19h às 20h30 no Colégio Móbile, em Moema, zona sul da capital (Rua Araguari, 167). Interessados precisam confirmar presença na apresentação acessando este link.

O prazo final de aplicação para Harvard, tanto na graduação quanto na pós-graduação, costuma ser nos meses de dezembro e janeiro. As datas variam de acordo com a faculdade pretendida pelo aluno.

Diferentemente do Brasil, em que a principal porta de entrada no ensino superior é o vestibular ou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a seleção nas universidades americanas é mais complexa.

O processo pode envolver a análise de notas do ensino médio, cartas de avaliação, entrevistas, testes de idiomas e discussão sobre atividades extracurriculares.