Hans Donner participa de aula inaugural da ESPM

Na próxima segunda-feira, 6, a ESPM promove uma aula inaugural com a presença de Hans Donner, designer da Rede Globo. A atividade marca o início do período letivo da graduação da escola. Na ocasião, o profissional abordará sua trajetória, experiências profissionais, o reconhecimento do Brasil no exterior, visão global e design no tempo, além dos desafios para as novas gerações.

Hans Donner nasceu na Alemanha e se naturalizou brasileiro. Seu principal trabalho foi o desenvolvimento e a construção da marca Globo, bem como a criação de diversas vinhetas da programação da mesma emissora.

A aula inaugural é voltada exclusivamente para novos alunos da ESPM de São Paulo e seus pais e será realizada no Teatro Bradesco, instalado no Bourbon Shopping, no bairro da Poméia, em São Paulo.