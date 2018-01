Haddad e Paulo Renato negam que eleições 2010 atrapalhem ‘boas intenções’ para Educação

O ministro Haddad nega que as articulações para a eleição de 2010 atrapalhem as “boas intenções” para a área de Educação. ” Não creio nisso, a temperatura vai aumentar e é natural que seja assim. O debate vai se estabelecer, mas quero crer que as pessoas que estão se colocando são de grande maturidade, compromisso com o País e que sabem as dificulade de se manter um sistema de ensino mais rico que o nosso. Estamos tentando nos aproximar de países com 3, 4 vezes nossa renda per capita. Peço que todos os candidatos saibam abordar o tema, que exige perseverança e é complexo”, disse.

Paulo Renato faz eco à declaração de Haddad: “O País está amadurecendo neste sentido. Acredito que na área da educação vamos chegando a um certo consenso sobre o que deve ser feito e não acredito que a campanha eleitoral vá manchar este aspecto da construção de um sistema educacional melhor”, finalizou.