GV promove encontros para vestibulandos em Direito

A Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) promove nesta terça-feira, 24, a “Conversa com Advogados”, uma série de encontros cujo propósito é mostrar as opções do bacharelado em Direito como carreira para estudantes de ensino médio e vestibulandos de diversas escolas de São Paulo.

Nesta terceira edição, o professor de Direito dos Negócios Danilo Borges de Araújo mediará as palestras, que contam com a presença de alunos de ex-alunos da instituição.

A “Conversa com Advogados” está marcada para as 14h30, no Auditório da Direito GV (Rua Rocha, 233 – Bela Vista). Para participar, o interessado deve se inscrever neste site ou pelo telefone (11) 3799-3429. Os encontros estão previstos para até dia 20 de setembro.