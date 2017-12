GV-Law: matrículas abertas e programas novos

O GVlaw, instituto que coordena a especialização e a educação continuada da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, está com inscrições abertas até 28 de janeiro.

São mais de 70 programas, e a instituição criou três novas especializações para o próximo ano cujas aulas serão exclusivamente aos sábados: tributação nos negócios, contratos e atividade econômica e direito empresarial contemporâneo. Elas têm, cada uma, carga horária de 438 horas-aula.

O objetivo desses novos programas é promover a adesão de alunos que não podem ir à escola durante a semana, ou de pessoas que morem fora de São Paulo.

Ao todo, o GV-Law tem nove programas de especialização, com duração de 2 anos (equivalente a 418 horas-aula) sobre temas de direito administrativo, tributário, econômico, propriedade intelectual, responsabilidade civil, contratos empresariais, direito empresarial, direito penal econômico e direito societário.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além da especialização, o instituto também tem 64 programas de educação continuada, com duração menor, entre 30 e 124 horas-aula. Um dos mais concorridos é o “Agenda Contemporânea do Direito”, com o professor José Eduardo Faria.

O aluno da especialização pode participar de intercâmbios nacionais e internacionais. O GVlaw possui convênios com a Escola de Direito do Rio de Janeiro e com a Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getulio Vargas. A GV também mantém parcerias com as seguintes instituições: Science Po e Université Paris-Delphine (França); Tilburg University (Holanda); Universidad Pompeu Fabra e Instituto de Empresas de Madrid (Espanha); Universidad de San Andrés e Universidad Torcuato di Tella (Argentina); ABCI Institute, Harvard Law School, New York University e University of Illinois at Urbana-Champaing (EUA); Universitá Degli Studi di Torino (Italia); Max Planck Institute (Alemanha); Universidade de Edimburgo (Escócia) e Warwik University (Reino Unido).

Mais sobre os cursos de pós-graduação e educação continuada no site da instituição.