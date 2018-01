Guri Santa Marcelina abre inscrições para aulas de música grátis

O Programa Guri Santa Marcelina abre amanhã as inscrições para as turmas de música. São cerca de 2 mil vagas e os cursos são todos gratuitos.

O programa é voltado para jovens entre 6 a 18 anos, que estejam matriculados em escolas do ensino fundamental ou médio. As inscrições ficam abertas até o dia 12 de fevereiro. Os interessados devem ir a um dos 20 polos de ensino do Programa.

Para localização dos polos e mais informações, consulte o site http://www.gurisantamarcelina.org.br.

Ao todo, são oferecidos três tipos de curso – Iniciação, Sequencial e Modular. Além das aulas, é realizado um trabalho social com alunos e os familiares.

O curso de Iniciação, para crianças de 6 a 9 anos, tem duração de dois anos, com duas aulas semanais. Já o Sequencial é voltado para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos. Com aulas em conjunto de segunda a sexta-feira, o curso tem duração de oito semestres e oferece aulas de 15 instrumentos (inclusive canto), além de teoria musical, prática de conjunto e coral. O Modular, também voltado para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos, tem duração de um semestre, com uma aula semanal. Diferente dos outros dois, é estruturado a partir de um tema, que é redefinido a cada semestre.

O Guri Santa Marcelina é um programa de ensino musical e inclusão sociocultural. Iniciou suas atividades em 2008, sob a gestão da Santa Marcelina Cultura – Organização Social (OS) qualificada pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e ligada à Congregação das Irmãs Marcelinas. Atualmente, cerca de 6,5 mil crianças e adolescentes são atendidas pelo programa.