O Grupo Pão de Açúcar está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2011. Ao ingressar no GPA, o Trainee participa de um programa de desenvolvimento técnico e comportamental de 18 meses de duração. O candidato dever ter concluído graduação entre dezembro de 2007 e dezembro de 2010, ter inglÊs fluente, amplo conhecimento no Pacote Office e disbponibilidade par a mobilidade nacional.

As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro pelo site do GPA.