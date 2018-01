Grupo debate desafios tecnológicos no ensino

Um grupo de estudos online está debatendo como professores e escolas podem se apropriar da tecnologia digital para melhorar a educação. O grupo Educação na Cultura Digital, lançado em agosto numa parceria das fundações Santillana e Telefônica, pode ser acessado gratuitamente pelo site.

Quem se inscrever para os debates terá acesso a materiais didáticos de apoio, com indicação de fontes de pesquisa, além de recursos como bate-papos e palestras com especialistas, transmitidas via streaming pela TV Web da Editora Moderna.

Até dezembro, o grupo discutirá cinco temas: mundo digital; geração interativa; aprendizagem na cultura digital; ensino e inovação pedagógica; e avaliação do uso das tecnologias.