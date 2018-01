Grupo de estudantes do MIT visita agência de propaganda brasileira

Nos últimos dias, a agência F.biz, em São Paulo, ganhou uma pitada da maestria intelectual do MIT (Massachusetts Institute of Technology), uma das universidades de tecnologia e administração mais renomadas do mundo. É que um grupo de estudantes da renomada universidade escolheu a empresa para estudar e propor novos projetos relacionados à mídia social no Brasil. Os jovens foram ciceroneados pelos sócios Gal Barradas, Roberto Grosman e Marcello Hummel.

Durante o período de imersão, os estudantes ficaram entusiasmados com o projeto de mensuração de resultado de ações em mídias sociais criado pela agência e juntos desenvolveram e aprimoraram modelos para a área de Business Intelligence.

A visita dos estudantes internacionais parte de um programa do Instituto chamado MIT Sloan Global Enterpreneurship Lab tem como objetivo principal buscar auxílio nas pesquisas de base tecnológica e promover intercâmbio de informações. Além do Brasil, outros países da América Latina foram escolhidos para estudo em janeiro, entre eles: Argentina, Chile, Colômbia e Uruguai.