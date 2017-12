Grupo de discussão pode ajudar nas provas

“Esta semana me inscrevi para os dois vestibulares que mais quero: Belas Artes e Fuvest. Na Belas Artes o curso é Design Gráfico, o da Fuvest é só Design, dizem que é mais voltado para a área de Arquitetura. E estou aguardando abrirem as inscrições para a ESPM e o Senac.

Na sexta-feira tivemos um provão com 42 questões das provas do Enem passadas. Achei fácil, até porque algumas questões eu ainda lembrava da prova do ano passado. Mas não sei ainda quantas acertei, o gabarito ainda não saiu.

Além disso, na semana passada também participei de atividades à tarde no colégio. Um dia nosso professor de química reuniu quem estava a fim para passar questões de vestibulares antigos.

E outro dia participei do ‘Clube das Ciências’. É quinzenal e vai gente de todas as séries, com ideias diferentes, o que é sempre bom. Discutimos temas variados, já falamos sobre a origem da vida, teorias matemáticas, teoria das quatro cores etc. Agora estamos tentando organizar uma viagem para Brotas, que lá tem um planetário e queremos ver as estrelas.

O Clube é bem legal porque discutimos assuntos que às vezes não vemos muito nas aulas e que mesmo assim podem cair no vestibular.”