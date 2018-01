Grevistas se dirigem ao Largo São Francisco

Alunos, funcionários e professores em greve da USP, Unesp e Unicamp, saíram do Masp, por volta das 13h10, em passeata rumo à Faculdade de Direito da USP. Toda a pista da Avenida Paulista no sentido Paraíso-Consolação foi tomada pelos manifestantes e o trânsito interrompido pela polícia. Em seguida, às 14h30, eles começaram a descer a Brigadeiro Luís Antônio ocupando apenas uma faixa da avenida.

Segundo os organizadores da manifestação, “o objetivo do ato é manifestar o repúdio à ação realizada no câmpus do Butantã, que houve tropas da PM para reprimir um ato pacífico”. O major responsável pela operação, Wanderley Barbosa Filho, garantiu que a manifestação seria pacífica e sem confrontos. “Estamos tratando o público como pessoas cultas e esclarecidas. O objetivo deles não é partir para o confronto e nós vamos agir com proporcionalidade, adequabilidade e legalidade”.

Cerca de 220 PMs foram deslocados para fazer a segurança durante o trajeto do Masp até o Largo São Francisco, além dos 50 policiais que já estão posicionados em frente à Faculdade de Direito aguardando os manifestantes.

