Grevistas fazem festa junina em dia de negociação

Barraca de palhaço, quentão, pipoca e churrasco animam a festa junina organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp) em frente à reitoria da universidade. Cerca de 600 pessoas das três universidades estaduais paulistas já estão concentradas no local para aguardar o início da reunião de negociação entre o Cruesp e o Fórum das Seis, às 14 horas.

A expectativa dos grevistas é positiva. “Acho que teremos notícias favoráveis. O momento está para os trabalhadores”, afirma o diretor do Sintusp de Piracicaba, Ony Rodrigues de Campos. De acordo com Alexandre Pariol, do Sintusp do câmpus do Butantã, são aguardadas cerca de oito mil pessoas. “Estamos otimistas. A reitora ofereceu negociação, tirou a polícia e nós tiramos o piquete. Todas as condições estão dadas.”

O resultado da reunião de hoje será levado para a assembleia dos trabalhadores amanhã, às 11 horas, onde eles decidirão se vão acatar a proposta do Cruesp.