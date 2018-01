Grande Desafio da Unicamp encerra inscrições nesse domingo

Termina no próximo domingo, dia 10, as inscrições para o 6º Grande Desafio do Museu Exploratório de Ciências da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Alunos de todo o estado dos Ensinos Fundamental e Médio podem participar. Estudantes que fazem parte do curso de Educação para Jovens e Adultos (EJA) também podem se inscrever.

O desafio desse ano é construir um equipamento capaz de auxiliar no desassoreamento e despoluição de um lago. Os projetos serão testados em um espaço que simula um lago poluído e avaliados por uma banca examinadora no dia da final.

As equipes devem ter de dois a seis alunos, e serão divididas nas seguintes categorias: Ensino Fundamental A, para alunos de 6º e 7º anos; Ensino Fundamental B, para os de 8º e 9º anos; Ensino Médio e EJA.

A final do Grande Desafio, promovido pela Unicamp em parceria com o Instituto Sangari, será realizada no dia 16 de junho, das 9 às 17 horas, no Ginásio da Unicamp. Para se inscrever e tirar dúvidas sobre a competição, acesse http://www.mc.unicamp.br/6-grandedesafio/inicio/index