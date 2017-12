Governo inaugura estação de agroenergia em Jaú

Foi anunciada ontem, dia 23, a implantação da Estação Experimental de Agroenergia da Universidade de São Paulo (USP) em Jaú (SP). A estação vai servir de apoio a pesquisas nacionais e internacionais em bionergia. O anúncio foi feito ontem pelo governador José Serra.

Lá, serão desenvolvidos trabalhos, aulas e estudos de campo, principalmente experimentos com a cana-de-acúcar. Trata-se do primeiro espaço voltado para ensino, pesquisa e extensão em bioenergia fora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP).



A parte administrativa e as salas de aula da nova unidade de pesquisa serão instaladas numa área da extinta Companhia Jahuense, doada pela Camargo Correa. Outro espaço de pesquisa, também em Jaú, será compartilhado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento com a Esalq.

De acordo com o Diretor da Esalq, Roque Dechen, as atividades em Jaú devem começar daqui algumas semanas, após uma reunião de definições com a equipe da APTA (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), ligada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento.

A previsão é que na nova unidade da USP em Jaú sejam instalados o Polo de Aplicação e Desenvolvimento de Tecnologias da Agroenergia e Biomassa e o Centro de Ensino e Treinamento em Agroenergia. Além disso, espera-se que sejam realizados cursos de treinamento em agroenergia para pesquisadores e alunos de países da África, Caribe e da América Latina.

Em Jaú também deve ficar concentrada uma nova área de agroenergia para o curso de Agronomia da Esalq.