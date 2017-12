Governo de SP oferece 6,6 mil vagas em cursos na área de petróleo e gás

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de São Paulo (SDECT) está com inscrições abertas em cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de petróleo e gás natural. Por meio do Programa Via Rápida Emprego são oferecidas 6.610 vagas para 19 opções de cursos, distribuídos em 137 cidades do Estado.

Entre as formações oferecidas, estão as de eletricista de manutenção, desenhista mecânico e soldador. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet até a primeira semana do mês que vem ou enquanto houver vagas. As aulas começam na segunda quinzena de setembro.

Durante a capacitação, os candidatos selecionados receberão material didático e auxílio financeiro de R$ 100,00 para alimentação e de R$ 150,00 para o transporte. Desempregados, sem seguro desemprego ou benefício previdenciário, também têm direito à bolsa-auxílio mensal de R$ 210,00. A seleção é feita pela SDECT, que considera critérios de idade, escolaridade e renda familiar dos inscritos. Desempregados e mulheres arrimo de família têm prioridade.

Mais informações: Rua Bela Cintra, 847, Consolação. (11) 3331-0327

http://www.viarapida.sp.gov.br/