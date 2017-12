Governo britânico oferece curso online gratuito para o exame IELTS aos candidatos do Ciência sem Fronteiras

Estão abertas as inscrições para um curso gratuito de preparação para o exame de proficiência em língua inglesa IELTS, destinado aos candidatos do Ciência sem Fronteiras que queiram pleitear uma vaga pelo programa em universidades no Reino Unido. As aulas serão oferecidas pelo British Council e pelo governo britânico.

O curso terá 32 horas de aulas práticas, das quais 20 serão feitas pelo aluno por conta própria, no horário que lhe for mais conveniente. Cada aluno deverá, ainda, estudar outras 10 horas em grupos de no máximo 6 estudantes e terá mais 2 horas de aulas particulares.

Como pré-requisito para qualificar-se ao curso, é necessário ter uma carta de oferta condicional de uma universidade britânica, afirmando que, para ser aceito, o aluno precisará trabalhar na melhora de seu conhecimento de Inglês.

Para Nina Coutinho, diretora de Inglês do British Council, “estudar para um exame como o IELTS fica mais fácil quando se tem especialistas apoiando e guiando o processo. Iniciativas como esta fazem com que a língua inglesa não seja uma barreira para o aluno brasileiro que foi aceito em uma universidade britânica, mas não tem nível suficiente de Inglês.”

Para se inscrever, o interessado deverá enviar uma mensagem para IELTSforSwB@britishcouncil.org.br e apresentar o documento comprovatório do recebimento de oferta condicional de universidade no Reino Unido.