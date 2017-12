Google promove competição de marketing online em universidades de todo o mundo

Estão abertas as inscrições para o Desafio Google de Marketing Online de 2014. A competição está na sétima edição e já contou com 65 mil alunos de 100 países desde seu início.

Na competição, times de 3 a 6 estudantes têm de criar campanhas de marketing online usando o Google AdWords, a plataforma de publicidade do Google, e a rede social Google +. As equipes selecionadas terão US$ 250 de orçamento cedido pelo Google para fazer o projeto.

As equipes serão selecionadas por funcionários do Google e por um painel independente de acadêmicos. Os alunos concorrem a prêmios como uma viagem de sete dias para São Francisco, incluindo um dia na sede do Google em Mountain View, Califórnia, para conhecer a área de AdWords, programas universitários e equipes de marketing, além de doações no valor total de US$ 15 mil para ONGs. Os vencedores globais e regionais em todas as categorias ganham dispositivos digitais e os vencedores regionais podem fazer visitas a escritórios locais do Google.

Os estudantes que queiram participar precisam de um professor para tutoriá-los. Ambos, professores e equipes de alunos, precisam se inscrever até o dia 21 de maio, no site www.google.com/onlinechallenge.