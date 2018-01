Google faz parceria e transmite aulas preparatórias para o Enem

Quem vai fazer o Enem este ano tem mais uma forma de se preparar para a prova, que acontece nos dias 26 e 27 de outubro. O Google, em parceria com o Descomplica, está transmitindo aulas preparatórias gratuitas nas páginas do Descomplica e do próprio Google, além do canal Descomplica no Youtube.

As transmissões começaram no dia 14 de outubro e vão até o dia 25, véspera da prova, e acontecem de segunda a sexta entre 17h30 e 18h50. Elas são abertas a todos os estudantes interessados, por meio de qualquer smartphone, tablet ou computador com acesso à internet. São três aulas diárias abordando os principais assuntos e dicas práticas para as provas.

Os participantes podem ainda fazer perguntas em tempo real por meio da página do Descomplica no Google+ e encontrar todo o conteúdo das aulas com a hashtag #PreparaEnem.