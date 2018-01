Google oferece palestras para ensinar professor a usar tecnologia em sala

O Google vai realizar um ciclo de de cursos educacionais sobre tecnologias para o ensino a professores do ensino básico até o Ensino Superior. O evento, chamado EdTech Summit, ocorrerá nos dias 16 e 17 de maio e tem como objetivo apresentar formas de utilizar as ferramentas do próprio Google em sala de aula. O preço varia entre 245 e 325 dólares.

Os professores aprenderão a utilizar apps como Google Maps e Earth, Youtube para escolas, Google Docs, Google Sites, Google Calendar, dicas de comando Gmail, entre outros. De acordo com a empresa, os workshops serão apresentados por professores certificados, instrutores de educação, além de professores com histórias de sucesso.

O público alvo do congresso são gestores, coordenadores, professores, bibliotecários e demais profissionais que atuam na educação infantil, fundamental, no ensino médio e superior.

Veja a programação completa e inscrições pelo site: http://goo.gl/CDQxFT