Goethe-Institut faz evento para quem quer estudar na Alemanha

Para tirar dúvidas sobre estudar e pesquisar na Alemanha, o Goethe Institut Sâo Paulo realiza em 18 de setembro a 16ª edição da Feira “Estudar e Pesquisar na Alemanha”, no âmbito do Ano Brasil-Alemanha da Ciência, Inovação e Tecnologia 2010-2011. A entrada é gratuita, e o evento acontece entre 12h e 18h. Neste ano, a feira contará com a presença de representantes de diversas universidades alemãs e associações universitárias, e passará por Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo.

Em São Paulo, estarão entre os expositores a BayLAT, associação que congrega diversas universidades da Baviera, a Fundação Alemã de Pesquisa Científica (DFG), além de expositores convidados, como a Comissão de Cooperação Internacional (CCInt) da USP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O público terá acesso a orientações sobre graduação, intercâmbio, estágio, cursos de idioma nas unidades do Goethe na Alemanha, bem como mestrado, doutorado, pós-doutorado, oportunidades para pesquisadores seniores, além de programas de bolsas individuais e de fomento à cooperação acadêmica e científica.

Mais informações no site do Goethe-Institut São Paulo.