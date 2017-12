Giroflex-forma seleciona jovens para programa de trainee

Universitários e jovens profissionais de todo o País têm até o dia 20 de julho para se inscrever no programa de trainee da Giroflex-forma. Com mais de 60 anos de história no Brasil, a companhia inicia uma nova etapa em sua trajetória, ao abrir suas portas para estudantes e recém-formados das áreas de arquitetura, engenharia, administração de empresas, economia, desenho industrial, design, comunicação, marketing, entre outras.

Os selecionados na primeira etapa, baseada na análise de currículo, farão testes de idiomas e raciocínio lógico online. Na sequência, haverá etapas presenciais, a serem agendadas em São Paulo. Os escolhidos na etapa final atuarão na sede da companhia, em Taboão da Serra (SP).

Os interessados deverão acessar o site da Giroflex-forma. Lá, encontrarão os pré-requisitos e todas as informações para inscrição no programa. Podem se inscrever universitários com formação entre dezembro de 2010 e dezembro de 2012.