Geologia está entre os mais concorridos da UFRJ

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou a relação candidato/vaga nesta terça-feira. O curso de Geologia está entre os mais concorridos na federal fluminense, um possível impacto da descoberta de petróleo na camada do pré-sal e expectativa de aquecimento do mercado, conforme indicou reportagem especial da capa do Estadão.edu de setembro (leia aqui).

Medicina ainda é o mais concorrido, com 46 candidatos por vaga. Geologia vem em segundo lugar, com 21,6. Comunicação social, em terceiro, com 18,5. O número de inscritos chega a 73.848.

A UFRJ informou que vai divulgar os locais dos exames a partir do dia 15 de dezembro. As provas serão aplicadas em 9 e 10 de janeiro de 2010. O Enem será usado como parte da nota final do candidato.