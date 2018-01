Gêmeos passam juntos na Fuvest

Leandro Carabet, especial para o Estadão.edu Assim que os portões que cercavam a lista dos aprovados se abriram, na unidade do cursinho Objetivo na Avenida Paulista, Paulo Fucci e Eduardo Fucci, irmãos gêmeos, correram para conferir a lista e voltaram com tinta no rosto, lágrimas nos olhos e a camisa com os dizeres recém-pintados: “San Fran – USP”.

Lembram daquela história dos gêmeos “Winklevoss” do filme “A rede social”, que faziam tudo juntos e remavam dia e noite e ombro a ombro?! Então, é mais ou menos assim que eles descreveram todo o processo de estudar e ser aprovados juntos direto do 3º. ano do ensino médio, na maratona de estudar de manhã e fazer cursinho à tarde.

Ao som de muito barulho de música eletrônica, um deles conseguiu explicar o significado da aprovação de uma forma diferente: “Eu tava pensando numa continha matemática aqui, se apenas um dos dois tivesse sido aprovado, seria uma aprovação pela metade. Agora, como os dois passaram são quatro aprovações! Duas pra cada um! Foram 17 anos de lutas, juntos”.

Mais tarde, os dois correram pra um computador, pra ver em que turma tinham sido aprovados. Mais uma coincidência?! Com certeza, os dois passaram no mesmo período: matutino. Pelo menos agora, serão mais cinco anos de ombro a ombro, seguindo o mesmo passo na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.