Gastronomia é curso mais concorrido na UFRJ

O curso com maior concorrência no vestibular 2011 na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) é o de graduação em Gastronomia, oferecido pela primeira vez na instituição. O curso registrou 977 candidatos para as oito vagas oferecidas, um índice de 115 candidatos/vaga. Em seguida vem Medicina, com 104 candidatos/vaga. Veja aqui a lista completa.

Os locais de prova devem ser divulgados nesta sexta-feira. Mais informações pelo disque-dúvidas: (21) 2598-9430, das 9h às 17h em dias úteis.