Garoa, trânsito e Interlagos

Na Estácio UniRadial, milhares de estudantes fazem fila para entrar no local de prova, que fica próximo ao Autódromo de Interlagos, onde será realizado hoje o treino para o GP de Fórmula 1.

A Reportagem constatou que na Avenida Interlagos o trânsito é intenso, assim como na Avenida Nossa Senhora do Sabará, em que transitam muitos carros.

Com medo de chegar atrasada, a estudante Liliane dos Santos, de 24 anos, saiu de sua casa, em Parelheiros, cedo, às 9h30. Ela pegou três onibus para chegar ao local, que abriu pontualmente para os estudantes ao meio dia.

“Estava com medo da Fórmula 1. E tem menos ônibus no fim de semana”, disse.