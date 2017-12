O gabarito oficial do Enem será divulgado nesta terça-feira às 18h. De acordo com assessoria do Inep, a medida já estava prevista no edital do exame, divulgado no início deste ano. Em 2009, o gabarito oficial foi divulgado na noite da aplicação da última prova.

