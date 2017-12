Gabarito oficial sai às 20 horas de domingo

A Agência Brasil informou que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) vai divulgar na internet o gabarito dos dois dias de prova do Enem a partir das 20 horas de domingo. Mais de 4 milhões de candidatos participam das provas que começam logo mais, às 13 horas (horário de Brasília).

Os candidatos do Norte e Nordeste devem ficar atentos ao horário de início das provas, que será diferente em algumas regiões em função do horário de verão. Os portões abriram para o acesso dos alunos ao meio-dia. Eles serão fechados às 12h55.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.